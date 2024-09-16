Более 20 ям на дорогах ликвидировали в Истре с начала сентября

За две недели первого осеннего месяца ликвидировали более 20 ям общей площадью около 40 квадратных метров. Работы провели в Истре и в Дедовске.

Дорожники обработали участки в Дедовске на улицах Космонавта Комарова, Победы и Гагарина. В Истре отремонтировали дороги на улицах Первомайская, Пролетарская, Садовая, в поселке Агрогородок, в деревне Черная.

Всего за летний период сотрудники «Додхибимр» ликвидировали более 450 дорожных неровностей общим объемом свыше 1350 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 35 дорожных проектов завершат до конца 2024 года.

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