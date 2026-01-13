Более 20 инвестпроектов получили поддержку подмосковного ФРП в 2025 году

В 2025 году подмосковные компании получили 21 льготный кредит от Фонда развития промышленности. Общая сумма предоставленных средств превысила 1,4 миллиарда рублей.

«По итогам 2025 года подмосковный ФРП поддержал 21 инвестиционный проект. Общий объем льготных займов, выданных Фондом по итогам прошлого года, превысил 1,4 миллиарда рублей. При этом общая сумма инвестиций в поддержанные проекты составила почти 4,3 миллиарда рублей», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что в 2024 году поддержку так же получил 21 инвестпроект, при этом общая сумма средств составила около четырех миллиардов рублей.

Один из самых крупных займов в 2025 году — 107 миллионов рублей — получила компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузы. При этом самым крупным проектом стал «Еврокуб». Компания инвестировала в запуск производства контейнеров для перевозки промышленных грузов более 820 миллионов, из которых 80 миллионов предоставил ФРП.

Предприниматели получают поддержку в Подмосковье в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».