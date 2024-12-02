Более 20 елочных базаров будут работать в Ленинском округе в декабре

Заместитель главы округа Виктория Морозова рассказала, что для удобства жителей площадки будут расположены в разных населенных пунктах муниципалитета. Елочные базары установят в Видном, Молокове, Развилке и других местах. Все они будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендбуком губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Жители Ленинского округа смогут купить живые деревья из Подмосковья, а также искусственные елки, новогодние украшения и другие атрибуты. После окончания праздников ели можно будет сдать на переработку. Для этого в муниципалитете обустроят 10 пунктов утилизации. Щепа от деревьев будет использоваться для улучшения почвы и оформления ландшафта в зоопарках и парках.

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