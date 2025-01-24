24 января 2025 22:32 Более 20 дворцов спорта и стадионов отремонтируют в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба Мособлдумы Подмосковье

Мособлдума

В программу капремонта на 2025 год вошли 23 спортивных объекта в Подмосковье. Это почти в три раза больше, чем в 2024-м.

«Задачу привлекать жителей в массовый спорт поставил президент России Владимир Путин. На это в своем ежегодном обращении к жителям сделал акцент и наш губернатор. Мы понимаем, что для достижения цели необходимо в том числе развивать инфраструктуру, обновлять устаревшее оборудование», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: Пресс-служба Мособлдумы

Вместе с министром физической культуры и спорта Дмитрием Абареновым и главой Балашихи Сергеем Юровым спикер посетил стадион «Орион» в Железнодорожном. Он открылся после капитального ремонта в конце 2024 года. Гости посмотрели обновленные спортивные залы, два бассейна, оценили удобство раздевалок. В фойе ФОКа организовали выставку значимых достижений спортсменов Балашихи.

Фото: Пресс-служба Мособлдумы

«В прошлом году нам удалось обновить восемь спортивных объектов, в том числе самый большой спорткомплекс в Балашихе „Орион“. На это выделили более 1,2 миллиарда рублей. Весь год мы следили здесь за качеством выполнения работ и сегодня видим результат», — добавил Брынцалов.