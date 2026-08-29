Более 20 дворовых территорий благоустроили в Люберцах с начала лета

В городском округе Люберцы продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий — с начала сезона работы завершены на 26 адресах, а всего в 2026 году новое асфальтовое покрытие появится на 35 объектах общей площадью свыше 135 тысяч квадратных метров. Работы ведутся в различных населенных пунктах округа: заменяется дорожное покрытие, обновляется бордюрный камень, приводятся в порядок газоны и создаются дополнительные парковочные места, что повышает комфорт и безопасность дворов для жителей.

За последние три года в округе обновлены 92 дворовые территории, а в текущем году запланировано благоустройство еще 35 адресов, что является одним из самых больших объемов работ в Московской области. Как отметил глава Люберец Владимир Волков, программа комплексного благоустройства реализуется планомерно и охватывает все крупные населенные пункты муниципалитета.

На данный момент благоустройство продолжается еще на девяти территориях — в Люберцах, Дзержинском и поселке Томилино. Полное завершение всех запланированных работ планируется осенью 2026 года. Полный список дворов, включенных в программу благоустройства, опубликован на официальном сайте администрации городского округа.