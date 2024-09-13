Более 20 дворов благоустроят в Богородском округе к концу года

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Комплексное благоустройство проведут в 22 дворах Богородского округа. Работы планируется завершить к 30 октября.

Подрядные организации обновят асфальтовое покрытие, проведут озеленение, установят малые архитектурные формы и освещение. В рамках программы благоустройства также запланировано обустройство 18 народных троп. Уже завершены работы по 13 объектам. К концу октября в округе появится еще пять пешеходных дорожек.

Особое внимание уделят созданию комфортных и безопасных условий для детей. Всего в Богородском округе запланирована установка 22 игровых площадок, пять из них — по губернаторской программе. В ближайшее время проведут работы по демонтажу старых конструкций и начнут подготовку оснований под размещение новых.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о победе подмосковных проектов на всероссийском конкурсе по благоустройству. Он подчеркнул, что это — результат общей работы.

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