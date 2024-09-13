Более 20 дворов благоустроят в Богородском округе к концу года

Подрядные организации обновят асфальтовое покрытие, проведут озеленение, установят малые архитектурные формы и освещение. В рамках программы благоустройства также запланировано обустройство 18 народных троп. Уже завершены работы по 13 объектам. К концу октября в округе появится еще пять пешеходных дорожек.

Особое внимание уделят созданию комфортных и безопасных условий для детей. Всего в Богородском округе запланирована установка 22 игровых площадок, пять из них — по губернаторской программе. В ближайшее время проведут работы по демонтажу старых конструкций и начнут подготовку оснований под размещение новых.