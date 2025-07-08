Более 20 дворов благоустроили в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы в этом году благоустроили уже 23 двора. Сейчас работы продолжаются на пяти адресах.

По словам руководителя муниципалитета Владимира Волкова, дворы благоустроили в Люберцах и Дзержинском, а также в поселках Томилино, Малаховка и Октябрьский. Специалисты продолжают трудиться на пяти адресах: в Октябрьском на улице Текстильщиков, на двух участках на Быковском шоссе в Малаховке и в Люберцах на Парковой и Южной улицах.

Отметим, что всего в 2025 году до осени приведут в порядок 30 дворов. Полый список адресов опубликовали на официальном сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.