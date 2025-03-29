Более 20 дорог в центре и микрорайонах Подольска обновят в этом году

Полотно 23 дорог в Подольске обновят в этом году. Также сделают удобным проезд к микрорайону Восточный, где проживают более 15 тысяч человек. Об этом передают в администрации округа.

«В 2024 году отремонтировали 26 дорог, включая труднодоступные участки в частном секторе, где ранее не было даже подъездов», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

В этом году планируют заняться дорожной инфраструктурой Цементного проезда, улиц Ватутина, Карла Маркса, 50 лет Октября и других.

Кроме того, в округе проведут ремонт 11 областных дорог. По просьбам жителей в план включили улицу Матросскую, по которой ходят 58 маршрутов общественного транспорта.

Также в округе намерены завершить реконструкцию дороги «Дубровицы — база отдыха „Мечта“ протяженностью 4,4 километра. Ее расширят до двух полос, около пути проведут линии освещения, обустроят автопавильоны и тротуар.