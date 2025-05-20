Более 20 домов капитально отремонтируют в Дубне в 2025 году

Работы по капитальному ремонту кровли, фасада, фундамента, замену внутренних инженерных коммуникаций проведут в 21 доме в Дубне. Все мероприятия обязательно проходят этап согласования с Управлением технического надзора капитального ремонта Московской области.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Дубна Дмитрий Носов рассказал, что с наступлением благоприятных погодных условий началась активная фаза работ, особенно по ремонту кровель.

«Там, где рулонные плоские кровли, снимаем старый гудрон и заливаем новый. Там, где скатные кровли, — снимаем старую стропильную систему, черепицу и готовимся к установке нового покрытия», — объяснил Дмитрий Носов.

Старый шифер в домах со скатной крышей заменят на металлическое покрытие. На время капитального ремонта здания находятся в управлении подрядной организации, выполняющей работы. При возникновении подтоплений квартир или других чрезвычайных ситуаций предусмотрено возмещение ущерба жильцам в рамках страховки.

Все работы проводятся за счет средств, поступивших от жителей в Фонд капитального ремонта или на специальный счет.