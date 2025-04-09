Более 20 детских площадок модернизируют в Подольске в 2025 году

Две самые крупные площадки, вошедшие в список, были установлены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева на улицах Ихтиманской и Парковой в Подольске. На них обновят покрытие, малые архитектурные формы и игровые элементы, чтобы площадки продолжали радовать детей и взрослых еще долгие годы.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что по просьбам жителей в перечень включили объекты в микрорайонах Климовск и Львовский, а также в деревне Федюково и селе Сынково.

Кроме того, будут модернизированы игровые комплексы, расположенные на общественных пространствах, в том числе в скверах 200-летия города Подольска и имени Бориса Папирова, где находятся несколько детских игровых площадок и зона воркаута.