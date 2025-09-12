Более 20 человек вакцинировались от гриппа в Богородском округе

В Богородском округе проходит ежегодная прививочная кампания, направленная на формирование устойчивого коллективного иммунитета у населения. В Ногинске на площади перед железнодорожным вокзалом завершил работу передвижной пункт вакцинации, который посетили порядка 25 человек.

Получить бесплатную прививку в мобильных пунктах могут все желающие граждане, достигшие 18-летнего возраста. Информацию о дальнейшем графике работы передвижных модулей опубликуют дополнительно в официальных источниках и средствах массовой информации.

Записаться на вакцинацию в поликлинику по месту прикрепления жители могут несколькими удобными способами: по номеру 122, по телефону call-центра Ногинской больницы 8 (496) 511-20-30, через портал «Госуслуги» или сайт регионального Минздрава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.