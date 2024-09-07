Более 2 тысяч зрителей посетили осенний матч проекта «Выходи во двор» в Лобне

Команда «Легенды футбола» провела игру с любителями в Лобне. Матч закончился со счетом 8:4 в пользу профессионалов. Поединок на поле проекта «Выходи во двор» собрал более двух тысяч болельщиков.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на поле стадиона «Москвич» вышли именитые спортсмены — Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Александр Самедов.

«Безусловно, каждое такое мероприятие имеет огромное значение для будущего детей, потому что для них мы авторитетные спортсмены. Наша задача мотивировать их для занятий спортом», — сказал Алдонин.

Звезды российского футбола по традиции пообщались с юными болельщиками и подарили им мячи с автографами.

Комментировали матч проекта «Выходи во двор» телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

«Проекту уже почти три года, третий сезон завершается. Проект действительно уникальный. Звезды футбола три сезона каждую субботу приезжают, встречаются с мальчишками, проводят мастер-класс. А матч с любителями — это всегда особое зрелище, настоящий футбол», — отметил Жолобов.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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