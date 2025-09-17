Более 2 тысяч жителей привились от гриппа в Лосино-Петровском округе

Сезонная прививочная кампания от гриппа активно продолжается в муниципалитете. Уже 2117 жителей вакцинировались, чтобы защитить свое здоровье.

Вакцинация от гриппа в Лосино-Петровском округе проводится ежегодно, начиная с конца августа и до ноября. Это самое подходящее время, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала сезонного подъема заболеваемости. Сделать прививку можно быстро и бесплатно в любой из поликлиник муниципалитета.

В распоряжении медиков имеются препараты «Совигрип» и «Флю-М». Перед процедурой пациентов небольшой осмотр, а сам процесс займет не более пяти минут.

Прививочный кабинет в поликлинике № 4 (Лосино-Петровский, улица Ленина, дом № 10, кабинет 111) работает по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:45. В поликлинике поселка городского типа Свердловский (улица Центральная, дом № 5, кабинет 209) вакцинироваться от гриппа также можно по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00. Поликлиника № 3 в поселке Биокомбината (дом № 7а, кабинет 6) приглашает желающих сделать прививки по будням с 8:00 до 15:00.