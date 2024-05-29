Более 2 тысяч жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков

Более двух тысяч собственников изменили вид разрешенного использования собственных участков. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«С начала года ведомством направлено свыше 3,6 тысяч положительных решений по изменению ВРИ на сумму более трех миллиардов рублей. Более 2,8 тысяч собственников на сегодняшний день оплатили данную услугу на общую сумму свыше 722 миллионов рублей», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве уточнили, что вид разрешенного использования или ВРИ — это характеристика земельного участка, которая позволяет выяснить, как именно можно его использовать, а также можно ли на нем что-либо построить.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».