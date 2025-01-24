Более 2 тысяч жителей Мытищ стали донорами крови в 2024 году
Отделение переливания крови Мытищинской больницы подвело итоги работы за 2024 год. Так, 2175 человек стали донорами, что позволило собрать почти тонну крови.
Как отметила заведующая отделением Людмила Дмитричева, количество доноров с каждым годом растет.
«При плане в 2024 году собрать 850 литров крови, мы собрали почти тонну. При этом вся заготовленная продукция была востребована. Надеюсь, что в этом году желающих будет еще больше», — поделилась Людмила Дмитричева.
Донорское движение активно поддерживают местные власти. В одной из акций по сдаче крови традиционно принял участие председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. По его словам, он старается сдавать кровь 2-3 раза в год.
«Процедура несложная, но может спасти чью-то жизнь. Призываю всех сдавать кровь, это необходимо нашим землякам и соотечественникам», — подчеркнул Андрей Николаевич.
Отделение переливания крови Мытищинской больницы продолжает свою работу и приглашает всех желающих присоединиться к донорскому движению. Чтобы стать донором, необходимо обратиться по адресу: ул. Коминтерна, владение 24, корпус 15. Запись на сдачу крови осуществляется по телефону: 8 (495) 586-41-66.