Более 2 тысяч заявлений подали многодетные семьи на выплату в Подмосковье

С начала года на региональном портале услугой по оформлению денежной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка воспользовались более двух тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Услуга находится в разделе «Гражданам» — «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным».

В Мингосуправления уточнили, что искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к электронному заявлению, и находит неверные файлы. Кроме того, умный сервис автоматически проверяет информацию о наличии ранее назначенной действующей меры соцподдержки и поданного заявления. Если выплата уже назначена или заявление еще рассматривается, система сообщит об этом. Также сервис сам проверит соответствие возрасту заявителя и его супруга (супруги), который не должен превышать 35 лет к дате рождения ребенка.

Решение по услуге поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.