Более 2 тысяч сосен посадили на экологической акции в Мытищах

Экологическая акция, в которой приняли участие представители администрации Мытищ, активисты «Русской общины» и студенты филиала университета имени Баумана прошла в селе Федоскино. Это мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня и напоминает о трагических событиях Великой Отечественной войны.

Участники высадили впечатляющие две тысячи саженцев сосны с закрытой корневой системой в Мытищах. Такой метод посадки способствует лучшему приживанию молодых деревьев. Высаженные деревья не только создадут живую зеленую изгородь, разделяющую дорогу и сельскохозяйственное поле, но и значительно улучшат внешний вид данной территории.

Такая зеленая зона будет способствовать повышению экологической обстановки в районе. Она станет не только украшением села, но и местом для прогулок и отдыха жителей Федоскино.

Акция подчеркивает важность заботы о природе и активного участия граждан в экологических инициативах.