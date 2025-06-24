Более 2 тысяч сосен посадили на экологической акции в Мытищах

Экологическая акция, в которой приняли участие представители администрации Мытищ, активисты «Русской общины» и студенты филиала университета имени Баумана прошла в селе Федоскино. Это мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня и напоминает о трагических событиях Великой Отечественной войны.
Участники высадили впечатляющие две тысячи саженцев сосны с закрытой корневой системой в Мытищах. Такой метод посадки способствует лучшему приживанию молодых деревьев. Высаженные деревья не только создадут живую зеленую изгородь, разделяющую дорогу и сельскохозяйственное поле, но и значительно улучшат внешний вид данной территории.
Такая зеленая зона будет способствовать повышению экологической обстановки в районе. Она станет не только украшением села, но и местом для прогулок и отдыха жителей Федоскино.
Акция подчеркивает важность заботы о природе и активного участия граждан в экологических инициативах.
Новый формат работы домов культуры внедрят в Подмосковье
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 24 июня
Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на чемпионате России по пятиборью
Росгвардия обеспечила безопасность 103 мероприятий в Подмосковье за неделю
Дылеевка перешла под контроль ВС России
Школьник из Раменского стал чемпионом России по тайскому боксу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте