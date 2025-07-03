Более 2 тысяч операций на глаза провели в отделении больницы Подольска за год

В офтальмологическом отделении на базе ОСП-4 в Подольске с самого начала внедряли инновации и сделали его комфортным для пациентов. Сейчас это современный дневной стационар, где можно получить полный комплекс услуг и подготовиться к операции.

Под руководством профессора, доктора медицинских наук Алексея Егорова команда специалистов каждый день доказывает высокий уровень профессионализма. Современное оборудование, включая недавно установленный хирургический комбайн Alcon Constellation, позволяет выполнять даже самые сложные операции на глазах с максимальной точностью и безопасностью.

Все устроено таким образом, чтобы пациенты смогли вернуться домой спустя всего несколько часов после вмешательства. В планах — расширение с открытием второй операционной и запуском специализированных лазерных кабинетов. Это сделает офтальмологическую помощь еще более доступной и эффективной.