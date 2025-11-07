Более 2 тысяч метров ограждений вдоль ж/д путей установили в Подмосковье

В Подмосковье установили более двух тысяч метров ограждений вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Из общего числа около тысячи сделали из железобетона.

Лидером по установке среди округов стал Богородский округ — там протянули 200 метров заборов.

В подмосковном Минтрансе отметили, что благодаря возведению получилось устранить порядка 350 несанкционированных переходов. Наибольшее их число наблюдалось в Люберцах и Одинцово — по 17 опасных троп в каждом.