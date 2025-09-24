Более 2 тысяч льготников Павловского Посада оформили соцкарты с января

Более 2,2 тысячи жителей Павловского Посада оформили социальные карты с начала года. Они дают возможность бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы и области.

Социальные карты могут получить пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны и другие категории льготников. Оформить их можно в МФЦ. В офисах также установлены специальные устройства для перекодировки.

«В Павлово-Посадском городском округе с начала года 2285 льготников обратилось за услугой по выпуску, продлению, перевыпуску и перекодировке социальной карты жителя Московской области в связи с изменившимися обстоятельствами. А всего в округе правом бесплатного проезда пользуются 26350 льготников. Это одна из наиболее массовых и востребованных услуг», — сказал начальник соцзащиты Владимир Морозов.

По социальной карте также можно получить скидки в некоторых торговых сетях и аптеках.

В Минсоцразвития Подмосковья отметили, что регион стремится к сокращению количества бумажных справок, поэтому сейчас в Подмосковье тестируют проект по проезду с применением СНИЛС и паспорта в период изготовления социальной карты.

Узнать больше о мерах соцподдержки можно по телефону 122.