Более 2 тысяч ям отремонтировали во дворах Подмосковья с весны

Обновление асфальта продолжается во дворах Подмосковья. С начала сезона отремонтировали уже больше двух тысяч ям, план работ близится к завершению.

«Сейчас в регионе уже отремонтировали более 423 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, устранили более двух тысяч ям. Это составляет 74% от общего плана. В ближайшее время планируем полностью завершить ремонтные работы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

План работ уже выполнили в 14 городских округах Подмосковья, среди которых Шаховская, Серебряные Пруды, Егорьевск, Лыткарино и другие. На финишной прямой находятся Люберцы и Лосино-Петровский.

В этом году в Подмосковье планируется восстановить 575 тысяч 418 квадратных метров асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах в 33 городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье. По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

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