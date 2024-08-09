Более 2 тысяч граффити выявили камеры «Безопасного региона» в Подмосковье в июле

Камеры «Безопасного региона» выявили более двух тысяч вандальных надписей в Подмосковье. Антилидерами по количеству граффити в неположенных местах стали Подольск, Красногорск, Одинцово и Серпухов.

«Несанкционированные надписи и рисунки — одна из серьезных проблем. Только за июль сотрудники управляющих компаний устранили порядка двух тысяч граффити», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

В ведомстве подчеркнули, что за несогласованное нанесение рисунков на здания, общественный транспорт и другие места общего пользования нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

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