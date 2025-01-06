Более 2 тысяч гостей посетили «НеобыЧАЙный фестиваль» в Подольске

В минувшие выходные парк имени Виктора Талалихина в Подольске стал центром притяжения для любителей традиций и чая. «НеобыЧАЙный фестиваль» объединил более двух тысяч участников, продолжив славные традиции купеческого гостеприимства, которые были популярны в дореволюционном Подольске.

Гостей праздника ждали мастер-классы, ярмарка ремесленных изделий и угощения от местных производителей. Особым угощением стали 200 литров ароматного чая от Яковлевской чаеразвесочной фабрики и знаменитые конфеты «Подольчанка». Атмосферу праздника дополнили интерактивная программа и выступления творческих коллективов Дома культуры имени Лепсе и «Плещеево».

Символом фестиваля стал старинный медный самовар, который привлек внимание всех гостей. Участники могли не только попробовать чай из самовара, но и узнать больше о славянских традициях, а также сделать памятные фотографии с ряжеными купчихами. Образы купеческих дам были воссозданы сотрудниками СДК «Романцево», которые подготовили наряды, вдохновленные модой прошлых эпох.

«Уверен, что все участники праздника сегодня смогли почувствовать теплую атмосферу, которая будет согревать их еще долгое время», — отметил глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фестиваль стал ярким событием осени и напомнил жителям округа о богатой истории родного края.