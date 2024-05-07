Более 2 тысяч гектаров борщевика устранят в полосах отвода дорог Подмосковья | 360°

07 мая 2024, 12:27
Более 2 тысяч гектаров борщевика устранят в полосах отвода дорог Подмосковья
Борщевик устранят в полосах отвода дорог Подмосковья
Более двух тысяч гектаров борщевика устранят на полосах отвода региональных дорог Московской области до конца сезона. Работы проведут традиционно двумя способами: механическим и химическим.
Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что контракты на эти работы уже заключены с подрядными организациями, ответственными за управление региональной дорожной сетью. В летний период планируется выполнить работы в два этапа: сначала провести химическую обработку перед началом цветения, затем перейти к механическому и ручному удалению.
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Для борьбы с борщевиком Сосновского используются гербициды, строго соответствующие всем государственным требованиям. Их применение позволяет прекратить рост опасных растений и предотвратить их дальнейшее распространение.
Контроль за процессом ликвидации нежелательной растительности будет осуществляться с помощью автоматизированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры — СКПДИ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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