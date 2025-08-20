Более 2 тысяч детей в Воскресенске получили выплаты к новому учебному году

Начальник соцзащиты Ольга Лузянина сообщила, что к началу учебного года выплаты получили 2205 детей из Воскресенского округа. По данным пресс‑службы областного Минсоцразвития, меры поддержки оформляли по нескольким направлениям.

В их числе: выплата в три тысячи рублей на приобретение школьной формы для многодетных семей в этом году получили 2107 человек, из них 912 — проактивно, без подачи заявления, дополнительную ежегодную выплату в семь тысяч рублей на каждого учащегося для многодетных семей с среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получили 308 человек, 88 из них — проактивно.

Семьям, воспитывающим ребенка‑инвалида при среднедушевом доходе ниже 1,5‑кратного прожиточного минимума, назначается выплата в 13 020 рублей на питание и одежду — ее получили 70 семей, 33 — проактивно.

Детям погибших участников специальной военной операции предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, эта помощь была назначена автоматически 28 детям Воскресенского округа.

Ведомство уточнило, что сведения о доходах запрашиваются сотрудниками управления в рамках межведомственного взаимодействия. Информацию о доходах необходимо самостоятельно прикладывать к заявлению для лиц, работающих в силовых структурах, а также для самозанятых.

Дополнительную информацию о мерах соцподдержки можно получить по телефону 122 (далее нажать 6).