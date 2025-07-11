Более 2 тысяч детей отдохнули в пришкольных лагерях в Мытищах в июне

В первый месяц лета 19 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием в Мытищах приняли 2060 детей. Программа пришкольных лагерей, продолжавшаяся 21 день, оказалась насыщенной и разнообразной, что позволило ребятам интересно и с пользой провести летние каникулы.

В течение смены дети посещали местные парки, музеи, библиотеки и художественные галереи, расширяя свой кругозор и получая новые впечатления. Особой популярностью пользовались встречи с артистами развлекательных программ, которые создавали атмосферу праздника и радости.

Помимо культурно-развлекательных мероприятий, для ребят регулярно проводились познавательные и игровые занятия. В числе образовательных инициатив — демонстрация отечественных и учебных документальных фильмов, посвященных значимым событиям Великой Отечественной войны, что способствовало формированию исторической памяти у подрастающего поколения.

Каждый день в лагерях был тщательно организован: помимо активностей, дети получали полноценное трехразовое питание и имелась возможность для послеобеденного отдыха, что обеспечивало комфорт и хорошее самочувствие.

Организаторы отмечают высокий уровень заинтересованности детей и благодарят родителей за доверие.