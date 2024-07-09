Более 2 тысяч человек посетили выставки в Химках с начала лета

Музейно-выставочный комплекс «Артишок» в Химках посетили более двух тысяч человек с начала лета. Сейчас комплекс представляет выставки «Подмосковная сторона» с пейзажами, портретами и натюрмортами, а также «Посмотрите вокруг» — плакаты с изображением монет, на которых начертаны архитектурные памятники России.

Экспозиция «Подмосковная сторона» поделена на несколько тематических блоков: «Лица», «Дыхание природы», «Мозаика городов», «Летний натюрморт», «Дом, семья и счастье», «Летний натюрморт», «Размышления и поиск» и «Мастерская». Выставка о достижениях Московской области и ее колорите продлится до 21 июля.

Выставка музея Банка России «Посмотрите вокруг» рассказывает о монетах, которые производили, начиная с 1994 года. На них изображены различные архитектурные памятники России, такие как Богородице-Рождественский собор в Суздале, Тульский кремль, минареты Евпатории, античный храм в центре Москвы и многие другие шедевры. Посмотреть на уникальные монеты можно до 14 июля.

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