Сегодня 10:19 Более 2 тысяч блинов испекли на Масленицу в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Праздники

Чехов

Масленица

В городском парке культуры и отдыха с размахом проводили зиму. За два дня в праздничных гуляниях приняли участие более 20 тысяч человек.

Гостей ждал настоящий праздник блинного изобилия: было приготовлено более 2500 порций блинов различных видов. Особенно жителям запомнились гигантские изделия, которые готовили опытные блинопеки на метровой сковороде. Всех собравшихся угощали традиционным чаем из самовара на дровах.

Жители Чехова соревновались в метании блинов в печь и проверяли силу удара кувалдой, участвовать в славянских играх и забавах. Одной из них стал кулачный бой.

Главный библиотекарь Центральной библиотеки Чехова Татьяна Зоева рассказала, что на празднике рассказывали об истории Масленицы и проводили посвященные ей конкурсы. Ярким завершением праздника стало сожжение чучела, что символизировало окончание зимы. Этот день согрел всех теплом русских традиций и хорошим настроением.