Более 2 тысяч аварийных деревьев удалили в Королеве в 2025 году

Деревья удалили специалисты муниципального предприятия «Автобытдор». Всего в 2025 году по заявкам жителей коронировали около 1300 насаждений и удалили более двух тысяч.

Такая работа поддерживает порядок на городских улицах. Например, аварийное дерево удалили на Полевой улице, где насаждение мешало автомобилям. Работы выполнили с помощью современного оборудования и автовышки.

В администрации Королева отметили, что подать заявку на спил сухих деревьев можно в Единую диспетчерскую службу по номеру телефона: 8 (499) 929-99-99. Специалисты оперативно отреагируют на обращения и примут необходимые меры для решения вопроса.

Самовольный спил деревьев запрещен. Для этого нужно получить разрешение от органа местного самоуправления — порубочный билет. Оформить его можно через портал государственных услуг Московской области.