Более 2 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область из Балашихи

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В Курскую область из городского округа Балашиха передали более двух тонн гуманитарного груза. Это генераторы, бытовая техника, продукты, почти три тысячи литров бутилированной воды и другие необходимые вещи.

Помощь для Курской области собирали общими усилиями представители администрации городского округа Балашиха и неравнодушные жители.

«Сегодня мы отправляем пять электрогенераторов, машинки стиральные, холодильники, продукты питания, воду. Спасибо всем неравнодушным за помощь в сборе и отправке груза», — сказала заместитель главы Балашихи Ирина Шведова.

Принести гуманитарную помощь можно в Общественную палату Балашихи на проспекте Ленина, дом № 7/1, в местные отделения партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7 и на улице Октябрьской, дом № 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Образование, работа, поддержка в быту — ключевые задачи, которые встали перед Подмосковьем при эвакуации жителей Курской области. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул: прибывшим помогут со школами, трудоустройством и всеми нюансами, необходимыми для повседневной жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте