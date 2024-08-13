Более 2 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область из Балашихи

В Курскую область из городского округа Балашиха передали более двух тонн гуманитарного груза. Это генераторы, бытовая техника, продукты, почти три тысячи литров бутилированной воды и другие необходимые вещи.

Помощь для Курской области собирали общими усилиями представители администрации городского округа Балашиха и неравнодушные жители.

«Сегодня мы отправляем пять электрогенераторов, машинки стиральные, холодильники, продукты питания, воду. Спасибо всем неравнодушным за помощь в сборе и отправке груза», — сказала заместитель главы Балашихи Ирина Шведова.

Принести гуманитарную помощь можно в Общественную палату Балашихи на проспекте Ленина, дом № 7/1, в местные отделения партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7 и на улице Октябрьской, дом № 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Образование, работа, поддержка в быту — ключевые задачи, которые встали перед Подмосковьем при эвакуации жителей Курской области. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул: прибывшим помогут со школами, трудоустройством и всеми нюансами, необходимыми для повседневной жизни.

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