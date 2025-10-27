Более 2 млрд рублей инвестировали в производство пластиковых окон во Фрязине

Компания MELKE во Фрязине, входящая в группу «Пластика Окон», с 2019 года произвела около 60 тысяч тонн оконного профиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За время работы компания инвестировала в создание современного инновационного производства более двух миллиардов рублей. Сейчас это одно из крупнейших предприятий муниципалитета, где трудоустроено более 1,8 тысячи человек. С начала производственной деятельности компания выпустила порядка 60 тыс. тонн высококачественного оконного профиля», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии работает 13 производственных цехов, а рабочий процесс организован по безотходной технологии: вместе с первичным ПВХ используют переработанное вторичное сырье. Кроме того, на заводе проводят собственную закалку стекла перед сборкой окон.

MELKE — полностью российский бренд. Компания выпускает оконные профили по технологии коэкструзии, а также производит подоконники, ручки и другие комплектующие для установки и эксплуатации оконных систем.