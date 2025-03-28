Более 2 миллионов рублей заплатил житель Балашихи для погашения штрафа ГИБДД

Житель Балашихи смог погасить свою задолженность по уплате штрафов ГИБДД и исполнительского сбора в размере 2 миллионов 276 тысяч рублей благодаря решительным действиям судебных приставов Подмосковья. Принудительная мера, примененная к должнику, заключалась в аресте его автомобиля.

В межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области находилось на исполнении более тысячи производств в отношении жителя Балашихи. Сумма неоплаченных штрафов, связанных с превышением скорости на 40-60 километров в час и более, составила более полутора миллиона рублей.

Судебные приставы применили штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на сумму 700 тысяч рублей, а также вынесли постановления об аресте денежных средств на банковских счетах должника и запрете регистрационных действий с его автомобилем BMW M5 Competition стоимостью около 7,5 миллиона рублей.

Несмотря на эти меры, мужчина не спешил погашать свои долги. В результате сотрудники органов принудительного исполнения были вынуждены арестовать его автомобиль. При составлении акта ареста судебные приставы предупредили должника, что в случае неуплаты всей суммы в течение 10 дней его имущество будет направлено на принудительную реализацию.

Эта мера оказалась эффективной. В установленные сроки должник перечислил на депозитный счет отделения судебных приставов более 2 миллионов рублей, полностью погасив задолженность по более чем тысяче штрафов ГИБДД и исполнительскому сбору.

Данный случай подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и своевременной оплаты штрафов, а также эффективность работы судебных приставов в обеспечении исполнения решений суда.