Более 2 километров трубопроводов очистили в Королеве

Работы по поддержанию качества водоснабжения активно продолжаются в наукограде. В августе завершили санитарную промывку трубопроводов, охватившую более 2 километров.

Специалисты «Водоканала» очистили 1400 метров коммуникаций водоснабжения и 700 метров — водоотведения. Промывку проводили на ключевых участках, включая улицы Героев Курсантов, Парковая, и Пушкинская в микрорайоне Юбилейный.

Такая профилактика направлена на обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения и значительно улучшает функционирование систем. Жители Королева получают в свои дома чистую и качественную воду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.