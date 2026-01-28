Более 190 спецмашин вышли на уборку последствий снегопада в Мытищах

Сильный снегопад вновь обрушился на дороги и улицы Мытищ. Для уборки территорий в округе задействовали 190 единиц техники как большой, так и малой механизации, включая комбинированные дорожные машины, машины тяжелого назначения, грейдеры, погрузчики и самосвалы.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая сообщила, что в первую очередь будут очищены дороги, остановки и подходы к социальным учреждениям. При этом особое внимание будет уделено основным артериям, по которым курсирует общественный транспорт. На отдельном контроле находятся адреса, по которым ранее поступало наибольшее количество обращений от жителей.

Администрация городского округа Мытищ просит жителей не парковать автомобили на проездах и тротуарах — это мешает работе спецтехники и создает риски для других горожан.

Все обращения и замечания жителей Мытищ по уборке снега фиксируются в зимнем штабе. Телефон для связи: +7 917 583-63-43