Более 180 пешеходных переходов восстановили в Люберцах в 2025 году

Еще 185 пешеходных переходов в Люберцах привели в порядок в рамках летнего содержания автомобильных дорог. Кроме того, специалисты ежедневно убирают мусор вдоль проезжих частей, моют остановочные павильоны и тротуары.

Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы

«На территории городского округа завершается третий этап работ по летнему содержанию дорог. В рамках текущих мероприятий ведутся активные работы по восстановлению дорожной разметки: уже восстановлено 185 пешеходных переходов и 40 километров линейной разметки на муниципальной сети. Специалистами выполнен окос свыше 108 километров придорожных полос», — отметили в администрации.

Рабочие ежедневно убирают смет и мусор вдоль проезжих частей, моют дороги, тротуары и остановочные павильоны. В уборке задействовано 79 единиц специализированной техники и более 120 дорожных рабочих.

Жители Люберец могут задать вопросы или высказать предложения о содержании уличной сети в управление дорожного хозяйства и развития инфраструктуры по телефону: 8 (498) 732-80-08 (доб. 206).