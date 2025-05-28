Более 180 незаконных торговых объектов снесут в Люберцах до конца 2025 года

Работа по выявлению несанкционированных нестационарных торговых точек продолжается в городском округе. До конца 2025 года запланирован демонтаж более 180 таких объектов, из них 50 расположены в городе Дзержинский и деревне Островцы.

Начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Люберец Ирина Марченко на общегородском совещании сообщила, что объекты потребительского рынка, расположенные на магистралях, а также по всей территории округа, приводят в соответствие с требованиями законодательства. Эта работа ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В муниципалитете провели мониторинг более 450 объектов торговли и услуг. «Более 300 объектов попали в так называемую „красную зону“ для принятия соответствующих мер. В 2023 году было выявлено и демонтировано порядка 110 незаконно размещенных торговых объектов, в 2024 году — 161, а в текущем году их количество уже превысило 65», — рассказала Ирина Марченко.

Споры по 48 объектам с требованиями о сносе как капитальных, так и некапитальных торговых точек, размещенных с нарушениями, рассматриваются в судебных инстанциях.