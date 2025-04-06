Более 180 машин коммунальных служб вывели на уборку дорог в Мытищах

В Мытищах продолжается активная работа по борьбе с последствиями обильного снегопада. На улицы города выведены дорожные и коммунальные службы, которые занимаются расчисткой проезжих частей, тротуаров и общественных пространств.

Особое внимание уделяется уборке снега во дворах жилых домов, на территориях парков, а также вблизи торговых объектов, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снежный покров может достигнуть 15 сантиметров. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра, которые могут осложнить ситуацию на дорогах и увеличить риск обрушения снега с крыш. Жителей округа призывают быть предельно внимательными и осторожными, особенно водителей, которые должны строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды. Однако если у вас есть замечания или предложения по качеству уборки снега в вашем районе, вы можете обратиться по телефону горячей линии: 8 (916) 531-79-06. Также доступна возможность отправить сообщение через WhatsApp или Telegram на этот номер.

Администрация округа благодарит жителей за понимание и терпение в этот непростой период и напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности: избегать скользких участков дороги, быть осторожными вблизи зданий с возможным сходом снега и наледи, а также своевременно очищать свои автомобили от снега перед началом движения.