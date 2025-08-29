Более 1,8 тысячи нарушений на стройплощадках выявили в Подмосковье с помощью ИИ

Искусственный интеллект контролирует безопасность и выполнение работ на подмосковных стройках. Он уже помог выявить более 1,8 тысячи нарушений — от забытых касок до первых признаков пожара.

Как передали в Мингосуправления Московской области, нейросеть проводит анализ с 271 установленных камер видеонаблюдения. ИИ умеет распознавать 22 классы данных, точность обнаружения составляет 95%. Если камера видит проблему, то система создает задачу на ее устранение. Весь процесс занимает 60 секунд.

Под контролем таких умных систем находятся больше половины строек региона. Благодаря контролю за 2024–2025 годы более 150 объектов сдали в срок.

Ознакомиться с ИИ-практиками Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Разработка технологий ведется по нацпроекту «Экономика данных».