Более 18 тысяч жителей Люберец поддержали проект обновления Смирновской улицы

В городском округе Люберцы обсудили планы по благоустройству улицы Смирновской на выездном заседании администрации в школе №26. Реализация работ намечена в течение ближайших двух лет.

Концепция преобразования Смирновской уже участвовала во всероссийском конкурсе лучших практик по созданию комфортной городской среды — за проект проголосовали более 18 тысяч жителей Люберец.

По словам главы округа Владимира Волкова, в рамках работ будет полностью обновлен асфальт и бордюрный камень, проведена перекладка инженерных коммуникаций и устроены занижения тротуаров для удобства маломобильных групп населения.

Макет обновленной улицы разрабатывался совместно с горожанами в формате соучастного проектирования.

Начнут работы после завершения реконструкции Октябрьского проспекта и ввода в эксплуатацию подземных переходов — подрядчик уже существенно увеличил темпы и активно работает на объекте.

На встрече жители также поднимали вопросы содержания городской территории, работы управляющих компаний, дальнейшего благоустройства и обеспечения безопасности.