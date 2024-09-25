Более 18 тысяч детей появились на свет в роддоме Балашихи за 8 лет

За восемь лет работы Балашихинского родильного дома, открывшегося в 2016 году, здесь появились на свет более 18 тысяч малышей. Это значительный результат для учреждения, расположенного в микрорайоне Саввино.

В родильном доме трудятся более 300 сотрудников, включая около 100 врачей. Главный врач Наталья Алимова поблагодарила каждую семью, доверившую заботу о здоровье своих детей этому медицинскому учреждению. Лучшие сотрудники были награждены почетными грамотами и благодарностями.

Балашихинский роддом предоставляет пациентам широкий спектр услуг — круглосуточные родильные боксы, палаты для матери и новорожденного, индивидуальное ведение беременности, школу для мам и занятия йогой. В 2024 году здесь также открылся Центр поддержки грудного вскармливания, где молодые мамы могут бесплатно получить консультации специалистов.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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