Более 1,8 млн поездок на автобусах «Мострансавто» совершили в выходные

Пассажиры компании «Мострансавто» совершили 1,8 миллиона поездок 3 и 4 ноября. Самыми популярными оказались маршруты в Королеве и Ногинске.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в праздничный день 4 ноября в регионе зафиксировали свыше 880 тысяч поездок на автобусах.

Примерно 884 тысячи поездок за оба выходных провели по социальным картам. Банковскими картами пассажиры расплатились 730 тысяч раз, а по транспортным картам отметили свыше 220 тысяч операций.

Самыми востребованными оказались услуги маршрутов МАП № 10 в Королеве — тут более 268 тысяч поездок. В топ-3 вошли также МАП № 12 в Ногинске и МАП № 5 в Подольске.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к концу ноября в регионе запустят еще 109 новых автобусов.