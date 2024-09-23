Более 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

С 16 по 22 сентября парки Подмосковья приняли более 1,8 миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Воскресенье стало самым популярным днем недели для посещения парков. 22 сентября здесь отдохнули более 275 тысяч человек, а за оба выходных дня — более полумиллиона.

Самым посещаемым за неделю стал парк «Пехорка» в Балашихе. В тройку лидеров вошли также парк Толстого в Химках и Центральный парк в Пушкино.

Посещаемость губернаторских каруселей составила более 15,29 тысячи человек за семь дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть проектов.

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