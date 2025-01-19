Более 1700 жителей поучаствовали в крещенских купаниях в Коломне

Крещенские купели посетили в эту ночь свыше 1700 жителей Коломны. Больше половины из них окунулись по традиционному православному обряду.

До купаний в храмах прошли торжественные службы с чином освящения воды. А 18 января в Тихвинском храме Успенского собора в Коломне митрополит Крутицкий и Коломенский Павел возглавил Божественную литургию, Великую Вечерню праздника Крещения Господня и Великое освящение воды.

Места для омовений оборудовали в семи локациях в Коломне. Центральной стал источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в селе Андреевское.

Везде дежурили спасатели, медики и полицейские. На каждой площадке организовали теплые зоны с горячим напитками.

«Пусть этот праздник принесет в ваши сердца мир, радость и благодать. Желаю здоровья, счастья и крепкой веры каждому!» — поздравил жителей глава городского округа Коломна Александр Гречищев.