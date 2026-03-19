Более 1700 жителей Люберец посетили ярмарки трудоустройства и учебных заведений

18 марта в городском округе Люберцы прошли сразу две масштабные ярмарки — вакансий и образовательных учреждений. Мероприятия, организованные администрацией округа совместно с Центром занятости населения, объединили 31 работодателя и 33 колледжа и вуза. Участниками стали свыше 1700 человек.

Особый интерес у гостей вызвал блок силовых ведомств. Свои презентационные площадки развернули элитные военные академии России, включая Академию ФСО, МосВОКУ, Военную академию РВСН имени Петра Великого. Представители учебных заведений подробно рассказали об условиях поступления и социальных гарантиях, отметил глава округа Владимир Волков.

Несколько сотен вакансий предложили ведущие предприятия муниципалитета: Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, НПП «Звезда» имени Г. И. Северина, Угрешский завод трубопроводной арматуры, Мострансавто, ресурсоснабжающие организации и банки.