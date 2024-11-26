Более 1700 школьников в Мытищах напишут итоговое сочинение 4 декабря

Для того, чтобы получить доступ к сдаче единого государственного экзамена, одиннадцатиклассник должен успешно написать итоговое сочинение. Темы традиционно поделят на три блока, можно выбрать любую из предложенных по интересам: «Духовно-нравственные ориентиры человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «природа и культура в жизни человека». Объем работы должен быть не менее 250 знаков, а тему необходимо раскрыть максимально полно.

Отметим, те школьники, которые не справятся с сочинением, получат «незачет» или не смогут присутствовать на экзамене, должны будут сдать его 5 февраля или 9 апреля 2025 года.

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