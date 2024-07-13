Более 1700 бегунов поучаствовали в полумарафоне в Сергиевом Посаде

Третий старт летнего сезона «Суперлига Подмосковья» прошел в Сергиевом Посаде. В полумарафоне приняли участие более 1700 любителей бега.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, стартовали спортсмены с Красногорской площади. Маршруты марафона «Сергиевым путем» пролегали по центральным улицам города и вдоль основных достопримечательностей. Сначала соревновались взрослые спортсмены на дистанциях три, пять, 10 и 21,1 километров, а затем стартовали юные марафонцы от 4 до 11 лет на дистанциях в 300 и 600 метров.

После забега все желающие смогли посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, а также побывать в музее Игрушки, музейном комплексе «Конный двор», музеях Советского детства и Архитектуры в миниатюре «Арт-макет», а также в этно-парке «Кочевник».

Итоги забегов подвели среди мужчин и женщин в абсолютном зачете в каждой возрастной категории. Все участники получили памятные медали, а победителей и призеров отметили наградами и подарками.

Следующий забег «Большая Волга» пройдет в Дубне 24 августа, а 19 октября — традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN».

​Полумарафон «Сергиевым путем» состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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