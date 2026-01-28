Более 170 тысяч пациентов посетили новую поликлинику в Ленинском округе

Медицинское учреждение в жилом комплексе «Пригород Лесное» открылось в феврале 2025 года. За это время к поликлинике прикрепились 21 750 жителей.

Как сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова, за год работы поликлиники медицинскую помощь получили 112 218 взрослых и 61 258 детей.

По словам главного врача Видновской клинической больницы Алексея Кизилова, современная инфраструктура учреждения позволяет оказывать качественную помощь в шаговой доступности. Запуск поликлиники снял нагрузку с соседних медицинских учреждений и позволил внедрить новые стандарты обслуживания.

Поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену, ежедневно здесь принимают около 850 пациентов. Четырехэтажное здание имеет изолированные входы для детей и взрослых. В каждом блоке на первом этаже расположены регистратура и основные медицинские кабинеты, включая неотложную помощь. Для взрослых пациентов открыт аптечный пункт льготного обеспечения. Кроме того, в поликлинике работают отделения по 15 врачебным специальностям, включая кардиологию, неврологию, эндоскопию, онкологию и травматологию. Для диагностики и лечения здесь открыты кабинеты функциональной и лучевой диагностики, физиотерапии и массажа.

В 2026 году в учреждении запланировано открытие дневного терапевтического стационара на шесть коек и стоматологических кабинетов для взрослых и детей.