Более 170 тысяч человек отдохнули на пляжах Подмосковья за неделю

С 17 по 23 июня подмосковные пляжи посетили 172 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

В этом сезоне в Подмосковье работают более 200 пляжей. Это организованные места отдыха у воды с песком или смешанным покрытием. Песчаные пляжи территориально находятся на городских зонах, а смешанные — в загородных.

Капитальный ремонт парка Мира продолжается в Коломне. В прошлом году там началась масштабная реконструкция по президентскому проекту, а завершить работы планируют к августу. О том, как преобразится пространство, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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