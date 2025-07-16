Более 170 нестационарных торговых объектов снесут в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы продолжается демонтаж незаконных нестационарных торговых точек. С начала текущего года уже убрали 82 таких объекта.
Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе проводится масштабное обновление торговой сферы.
В результате проверки более 450 объектов рынка и услуг около 300 не соответствуют установленным нормам. На сегодняшний день снесено 82 несанкционированных торговых точки, а всего до конца года планируется убрать 170. По 46 объектам капитального строительства и нестационарных торговых объектов ведутся судебные разбирательства.
Кроме того, в округе ведется работа по улучшению внешнего вида стационарных торговых объектов. С начала года фасады более 20 магазинов и павильонов были обновлены. Ремонтные работы продолжаются.
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