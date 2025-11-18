Более 170 медиков пришли на работу в села Подмосковья с начала года

Медики могут получить поддержку в Подмосковье при трудоустройстве в сельской местности. В этом году выплаты предоставили 170 специалистам.

Размер выплаты составляет один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для среднего медперсонала. При трудоустройстве в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах предоставляют поддержку 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно.

«Продолжаем уделять внимание развитию сельской медицины, чтобы качественная и своевременная медицинская помощь была доступна каждому жителю региона. С начала этого года по программе „Земский доктор/Земский фельдшер“ на работу в сельскую местность вышел 171 медицинский работник — это врачи и средний медицинский персонал», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин/

Принять участие в программе могут терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики и другие специалисты. Для этого нужно обратиться в кадровую службу своей медорганизации.

Узнать больше о поддержке врачей в Подмосковье можно по ссылке.